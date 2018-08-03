На Курильских островах произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине девяти километров и на 86 километров к востоку от города Северо-Курильск, который находится на острове Парамушир.

Согласно данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, на которые ссылается агентство, до жителей населенного пункта дошли подземные толчки силой четыре балла. При этом из-за землетрясения не объявляли угрозу возникновения цунами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской центральной провинции Цинхай в ночь на пятницу, 3 августа, произошл мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.