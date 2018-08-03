08:32 03.08.2018 | Общество | Новости
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На Курильских островах произошло сильное землетрясение

В Тихом океане в ночь на пятницу, 3 августа, в районе Курильских островов произошло землетрясение.

На Курильских островах произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине девяти километров и на 86 километров к востоку от города Северо-Курильск, который находится на острове Парамушир.

Согласно данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, на которые ссылается агентство, до жителей населенного пункта дошли подземные толчки силой четыре балла. При этом из-за землетрясения не объявляли угрозу возникновения цунами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской центральной провинции Цинхай в ночь на пятницу, 3 августа, произошл мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.


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