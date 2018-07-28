13:51 28.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200055:roman

Столичным депутатам хотят запретить указывать свои фамилии на детских площадках

На официальном сервисе гражданский петиций появилось предложение запретить депутатам указывать свою фамилию при благоустройстве территорий. Материал уже опубликован на портале сервиса.

Столичным депутатам хотят запретить указывать свои фамилии на детских площадках

В публикации говорится, что народные избранники в большинстве случаев спекулируют на теме улучшения дворов и территорий для благоустройства с целью "пиара" собственного имени. 

Автор зарегистрированной петиции - Елена Лактионова считает, что это не благотворительность, все это делается за деньги налогоплательщиков, поэтому фамилии депутатов здесь неуместны. Создается впечатление, что, например, лавочки депутаты устанавливают только для того, чтобы лишний раз напомнить о себе, а не потому, что они очень заботятся обществом.

Напомним, что для того, чтобы петиция попала на профильный комитет на рассмотрение, необходимо собрать 10 тис голосов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала петицию о наименовании безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова. 


Поделиться
Читайте также:
 
Мэттис оказался "заговоренным" На Житомирщине обвалилась пятиэтажное общежитие - ФОТО "Гоп-стоп" по-киевски: в столице неизвестные ограбили автомобилиста Эрдоган готовится совершить исторический визит в Берлин
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив