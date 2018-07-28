Столичным депутатам хотят запретить указывать свои фамилии на детских площадках

В публикации говорится, что народные избранники в большинстве случаев спекулируют на теме улучшения дворов и территорий для благоустройства с целью "пиара" собственного имени.

Автор зарегистрированной петиции - Елена Лактионова считает, что это не благотворительность, все это делается за деньги налогоплательщиков, поэтому фамилии депутатов здесь неуместны. Создается впечатление, что, например, лавочки депутаты устанавливают только для того, чтобы лишний раз напомнить о себе, а не потому, что они очень заботятся обществом.

Напомним, что для того, чтобы петиция попала на профильный комитет на рассмотрение, необходимо собрать 10 тис голосов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала петицию о наименовании безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.