На Луганщине без света остались более 3,5 тысяч человек

По состоянию на семь часов вечера воскресенья, 22 июля, были обесточены 44 подстанции. Как сообщает пресс-служба предприятия "Луганское энергетическое объединение", в городе Северодонецк и прилегающей к ней Пурдовке без электроэнергии оказались 2010 абонентов. На территории обслуживания Попаснянского РЕМ без света находились 771 абонент в городе Горск и 303 абоненты в населенном пункте Катериновка.

На территории обслуживания Щастинского РЕМ без света оказались 460 потребителей в селе Сотенное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июля произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.

15 июля 90 шахтеров, которые в течение шесть часов были заблокированы под землей в связи с обесточиванием населенного пункта, вывели на поверхность.