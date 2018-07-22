Кто действительно "шпионит" за увлечениями Дональда Трампа

Истребитель Военно-воздушных сил США сбил БПЛА, который шпионил за гольф-клубом американского президента Дональда Трампа. Об этом передает NYT.
Инцидент произошел в Бендминстере в штате Нью-Джерси, где американский лидер до своего президентства часто проводил время за аристократической игрой. Кто, а главное зачем запустил беспилотный летательный аппарат в небо над клубом неизвестно.
После оперативного выполнения операции по уничтожению БПЛА, самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.
Командование аэрокосмической обороны США начало проводить расследование, чтобы найти владельца БПЛА.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обвинила американского президента Дональда Трампа в том, что он специально делает все возможное, чтобы ввязать Европу в торговое противостояние с США.