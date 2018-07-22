Инцидент произошел в Бендминстере в штате Нью-Джерси, где американский лидер до своего президентства часто проводил время за аристократической игрой. Кто, а главное зачем запустил беспилотный летательный аппарат в небо над клубом неизвестно.

После оперативного выполнения операции по уничтожению БПЛА, самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.

Командование аэрокосмической обороны США начало проводить расследование, чтобы найти владельца БПЛА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обвинила американского президента Дональда Трампа в том, что он специально делает все возможное, чтобы ввязать Европу в торговое противостояние с США.