16:56 22.07.2018 | Общество | Новости
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Кто действительно "шпионит" за увлечениями Дональда Трампа

Истребитель Военно-воздушных сил США сбил БПЛА, который шпионил за гольф-клубом американского президента Дональда Трампа. Об этом передает NYT.

Кто действительно

Инцидент произошел в Бендминстере в штате Нью-Джерси, где американский лидер до своего президентства часто проводил время за аристократической игрой. Кто, а главное зачем запустил беспилотный летательный аппарат в небо над клубом неизвестно.

После оперативного выполнения операции по уничтожению БПЛА, самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.

Командование аэрокосмической обороны США начало проводить расследование, чтобы найти владельца БПЛА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обвинила американского президента Дональда Трампа в том, что он специально делает все возможное, чтобы ввязать Европу в торговое противостояние с США.  


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