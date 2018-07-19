11:58 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Председателю Союза журналистов России запретили въезд в Украину

Независимый медиа-профсоюз Украины получил ответ Департамента защиты национальной государственности СБУ на свой информационный запрос, в котором говорится, что Владимиру Соловьеву еще с 22 февраля запрещен въезд на территорию Украины.

Председателю Союза журналистов России запретили въезд в Украину

Согласно документу, решение отнесено к компетенции СБУ и принято в интересах безопасности Украины.

Так, гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.

По информации правоохранителей, Соловьев, во время пребывания на Крымском полуострове, в феврале 2018 встречался с так называемым головой республики Сергеем Аксеновым и другими представителями крымской "власти" и пророссийских организаций.

Во время этих встреч, как сообщается, Соловьев обсудил вопросы взаимодействия и направления дальнейшего сотрудничества, планы совместных информационных мероприятий, а также наградил крымских работников местных пропагандистских СМИ почетными наградами.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь пограничники отказались пускать в Украину ведущего программы Поедем, поедим российского телеканала НТВ Джона Уоррена и запретили ему въезд на 3 года. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы Поедем, поедим на одном из телеканалов РФ.


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