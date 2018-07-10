Ответственное лидерство "Винницкой птицефабрики" Группы МХП: экологические инновации в действии — ФОТО

Об этом и многом другом сообщает корреспондент "УРА-Информ" Иванна Лабазович.

Сегодня экспортная география МХП достигает более чем 60 стран, однако ни для кого не секрет, что компания намерена вскоре нарастить поставки. Ведь, как заявил исполнительный директор ООО "Винницкая птицефабрика" Игорь Лещенко, это более выгодно, чем продажи на внутреннем рынке.

"Если в 2017 году мы выпустили 280 тыс. тонн мяса птицы, то в 2020 году мы сможем достичь производительности в 560 тыс. тонн. Таких показателей не имеет ни одно предприятие в мире. Там, где нет промышленности, производства, — жизнь замирает", — отметил Лещенко.

Птицеводство — самая перспективная и динамично развивающаяся отрасль отечественной мясной промышленности. Поэтому системы очистки отходов производства на птицефабрике должны быть на высшем уровне. "Винницкая птицефабрика" работает по системе SCADA, которая автоматически управляет технологическими процессами в режиме реального времени.

Как заверил главный эколог МХП Александр Семенец, система очистки на предприятии эффективная и надежная. По его словам, она создана в Нидерландах и отвечает европейским экологическим стандартам. Более того, на случай аварии предусмотрены три резервуара по 50 тыс. м3 каждый. Они позволят накапливать стоки на протяжении 3-4 недель и работать без очистки в накопительном режиме. Поэтому надежность системы гарантирована.

"Каждый аэротенк наполняется поочередно. После биологической очистки сточные воды поступают в выпускной резервуар, оттуда они попадают в песчаные фильтры для механической доочистки и дефосфотации стоков. Затем стоки идут на угольные фильтры для биологической доочистки и только потом направляются в Южный Буг", — подчеркнул главный эколог МХП.

В то же время исполнительный директор ООО "Винницкая птицефабрика" Игорь Лещенко опроверг информацию о многочисленных нарушениях правил экологической безопасности и санитарных норм. Предприятия Группы являются объектами постоянного контроля и подлежат как государственному, так и внутреннему надзору. Государственный надзор осуществляет санитарно-эпидемиологическая служба и областные государственные экологические инспекции. Внутренний — проводят штатные экологи предприятия. Они работают либо по плану, согласованному с директором, либо самостоятельно, проверяя объекты без предупреждения.

На птицефабрике действует цех для утилизации отходов. Котел для утилизации имеет мощность 100 т. Сейчас он перерабатывает 20 т массы, поэтому есть запас и на вторую очередь. Также активно внедряются инновационные решения, что позволяет не только расширять производство и выходить на новые рынки сбыта, но и увеличивать мощности без нанесения вреда окружающей среде и людям. В частности, заканчивается строительство первой очереди биогазового комплекса.

"Куриный помет ранее мы вносили как ценное удобрение в почву с максимальной нормой 20 т/га. Сегодня предприятие меняет концепцию утилизации отходов и начинает применять его для производства биогаза. После переработки на биогазовом комплексе этот объем может увеличиться до 100 т. А это позволяет значительно эффективнее использовать имеющиеся ресурсы", — отметил Игорь Лещенко.

Примечательно, что сначала жители с. Василевка были против строительства птицефабрики. Однако, спустя некоторое время, убедились, что предприятие не наносит вред окружающей среде, поэтому изменили свое решение. Как оказалось, такое соседство пошло только на пользу. Птицефабрика не только обеспечивает работой более 5 тыс. местных жителей, но и заботится об их благосостоянии и досуге. Отдельным направлением является социальная деятельность предприятия. Только в 2017 году на социальное развитие сообществ Винницкой области было выделено более 25 млн грн.

"В результате сотрудничества с МХП по всему селу Василевка проложен централизованный водопровод, появилась детская игровая площадка, беседка со свободной зоной Wi-Fi, отремонтированы клуб и местный ФАП", — рассказал бывший председатель сельского совета с. Василевка Василий Марцинюк.

Стоит добавить, что сегодня основным покупателем украинской курятины остается Ирак — доля экспорта в эту страну достигает 26,79 %. На второе место вышел Египет с долей в 12,35 %. Тройку крупнейших покупателей замыкают Нидерланды — 11,16 %. В связи с этим для производителей мяса птицы загорается зеленый свет. Кто знает, возможно, вскоре Украина будет кормить весь мир?