В Таиланде продолжается операция по спасению детей из пещеры

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя военно-морских сил страны, из пещеры вывели уже пятого ребенка.

По словам руководителя спасательной операции, для продолжения освобождения детей подготовили все нужные принадлежности.

Известно, что за четыре дня спасательной операции, спецслужбам удалось вывести на поверхность четырех ребят. По словам экспертов, чтобы вывести из пещеры всех членов группы, нужно от двух до трех дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в операции по вызволению заблокированных наводнением детей из пещеры на севере Таиланда, есть первые жертвы. Известно, что погибший потерял ориентировку, возвращаясь из зала пещеры, где находятся дети, доставив туда баллоны с кислородом.