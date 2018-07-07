17:11 07.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Левко Лукьяненко находится на грани жизни и смерти

Бывший советский диссидент и гражданский деятель политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко попал в реанимацию. Об этом в Facebook написал украинский писатель Владимир Яворивский.

Левко Лукьяненко находится на грани жизни и смерти

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации", – пишет поэт Яворивский. 

Лукьяненко известен своей антисовесткой деятельность в проглой половине ХХ века. Он был одним из основателей "Украинской хельсинкской группы". В свое время за "вредительство" его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюремного заключения и пяти годам ссылки. В 1988 году он был освобожден. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в больнице "Феофания" умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч


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