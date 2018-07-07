Левко Лукьяненко находится на грани жизни и смерти

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации", – пишет поэт Яворивский.

Лукьяненко известен своей антисовесткой деятельность в проглой половине ХХ века. Он был одним из основателей "Украинской хельсинкской группы". В свое время за "вредительство" его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюремного заключения и пяти годам ссылки. В 1988 году он был освобожден.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в больнице "Феофания" умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч.