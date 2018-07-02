14:34 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197985:test

Азаров окончательно остался без украинской пенсии

Премьер-беглец Николай Азаров окончательно не смог восстановить себе через суд выплаты украинской пенсии.

Азаров окончательно остался без украинской пенсии

Верховный суд 21 июня не удовлетворил иск экс-чиновника.

Азаров оспаривал действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии.

Он также хотел заставить ПФУ возобновить выплаты и осуществлять их через отделения "Укрпочты" по месту регистрации.

Суд отметил, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Стоит добавить, что в сентябре 2016 вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Подольский районный суд Киева обязал Пенсионный фонд возобновить начисление и выплату пенсии Николаю Азарову. Однако позже суд объяснил, что не возвращал пенсию бывшему премьеру, который скрывается в России.

Он признал действия Пенсионного фонда незаконными и приказал рассмотреть заявление Азарова и принять по нему решение о том, стоит или нет выплачивать Азарову пенсию.

Позже Киевский апелляционный административный суд отменил это решение и удовлетворил лишь одно требование экс-чиновника о необходимости рассмотрения его заявления. Высший административный суд Украины в 2017 году оставил такое решение без изменений.

В настоящее время Николай Азаров находится в розыске.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в ближайшее время повышать пенсионный возраст правительство Украине не собирается. Вместе с тем количество плательщиков налогов будут увеличивать за счет детенизации "резерва теневой экономики". 


Поделиться
 
Сильные дожди на Буковине затопили улицы и мосты - ФОТО Венгрия обещает ставить палки в колеса саммита Украина-Грузия-НАТО Эксклюзив: Планы Мининфраструктуры нереалистичны – И.Чаленко В Британии прошли репетиции похорон Елизаветы II
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив