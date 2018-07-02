Азаров окончательно остался без украинской пенсии

Верховный суд 21 июня не удовлетворил иск экс-чиновника.

Азаров оспаривал действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии.

Он также хотел заставить ПФУ возобновить выплаты и осуществлять их через отделения "Укрпочты" по месту регистрации.

Суд отметил, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Стоит добавить, что в сентябре 2016 вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Подольский районный суд Киева обязал Пенсионный фонд возобновить начисление и выплату пенсии Николаю Азарову. Однако позже суд объяснил, что не возвращал пенсию бывшему премьеру, который скрывается в России.

Он признал действия Пенсионного фонда незаконными и приказал рассмотреть заявление Азарова и принять по нему решение о том, стоит или нет выплачивать Азарову пенсию.

Позже Киевский апелляционный административный суд отменил это решение и удовлетворил лишь одно требование экс-чиновника о необходимости рассмотрения его заявления. Высший административный суд Украины в 2017 году оставил такое решение без изменений.

В настоящее время Николай Азаров находится в розыске.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в ближайшее время повышать пенсионный возраст правительство Украине не собирается. Вместе с тем количество плательщиков налогов будут увеличивать за счет детенизации "резерва теневой экономики".