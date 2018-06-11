Украинские летчики показали истребители на авиашоу в Дании - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что несмотря на неблагоприятные погодные условия во время авиашоу Украина показала два Су-27 и Ил-76. Так, на снимких можно увидеть, как боевая машина стремительно приближается к расположенным на аэродроме самолетам и пролетает максимально близко над ними.

При этом, в пресс-службе напомнили, что в сегодня украинская делегация и авиационная техника возвращаются домой.

Стоит добавить, что Королевство Дания проводит авиационные шоу раз в два года на одном из аэродромов Карап, Скридстреп или Ольборг. В нынешнем авиационном показе, в Ольборге, кроме Су-27 и Ил-76, которые представляла Украина, принимали участие самолеты C-130J - Королевство Великобритании, F-18 - Финские военно-воздушные силы, T-55/FB-6, МИГ-15U - Королевство Норвегия, F-5E TIGER - авиация Швейцарской Конфедерации, а также авиация Греческой Республики и Испании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Новой Англии разбился пассажирский самолет. Обломки обгоревшего самолета Piper PA31 Navajo были найдены недалеко от береговой линии острова. В результате крушения погибло или пропало 4 человека.