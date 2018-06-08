06:30 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в пятницу потепление, местами кратковременный дрождь

В пятницу, 8 июня, погоду в большинстве областей Украины будет определять поле повышенного давления.

В Украине в пятницу потепление, местами кратковременный дрождь

Только в западных областей - атмосферный фронт. Холодный воздух постепенно отступит на восток, а из центральной Европы начнет поступать более теплая воздушная масса.

Ночью на Закарпатье, днем в западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем в среднем составит 20-26 теплых градусов.

В Киеве сегодня на небе не будет ни облачка. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 8-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 23-25 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха удержится в пределах 7-12 градусов тепла. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.

На севере страны в пятницу сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В центре Украины осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

На востоке страны без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 4-9 теплых градусов. Днем поднимутся до 20-25 градусов.

На юге Украины в пятницу сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 7-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-15 теплых градусов. Днем потеплеет до 21-26 градусов.

Народный прогноз: 8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.


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