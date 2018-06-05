15:57 05.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Обещания министров о хороших дорогах пока лишь слова, – Е.Наумов

Члены Кабмина напропалую снова обещают украинцам хорошие дороги. Однако эксперты уверены, что подобные заявления лишь пиар для оправдания многомиллиардных расходов.  В эфире ТК "Первый Деловой" транспортный эксперт Евгений Наумов уверил, что за пять лет дороги в Украине в лучшем случае появятся между областными центрами. 

Эксклюзив: Обещания министров о хороших дорогах пока лишь слова, – Е.Наумов

Так как прозрачности в распределении средств Дорожного фонда по прежнему нет. 

Прошлый год показал вроде бы большой прогресс объёмах дорожных работ. Но это прогресс по сравнению с предыдущими годами. 2 000 км дорог из которых 89% были отремонтированы, а не построены. 

"Да и новые качественные дороги, как уверяет руководство Укравтодора, это не новые дороги, а сделанные из старых. У меня большие сомнения, что через 3-5 лет Украина будет покрыта сетью качественных новейших дорог. В маршрутный принцип строительства дорог вполне верный. Остаётся добавить к нему контроль качества строительства и ремонта. И, конечно же, убрать коррупцию", — отметил Евгений Наумов в программе "Бизнес" на  ТК "Первый Деловой".


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