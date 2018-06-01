Луценко опубликовал "тетрадь смерти" заказчиков убийства Бабченко

По его словам, именно благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следователям удалось заполучить целый "список смерти", где поименно были обозначены субъекты для покушения. На данный момент сотрудники СБУ обеспечили надежную безопасность всем потерпевшим и их родным.

На требование назвать имена людей из списка генеральный прокурор уклонился, сославшись на сохранение следственной тайны на период расследования всей цепочки организаторов и заказчиков убийства Аркадия Бабченко.

"Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты", - подытожил Луценко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Германии жестко высказалось по поводу "воскрешения" журналиста Аркадия Бабченко. Миссии ЕС в Украине ничего не было известно о проведении спецоперации Службы Безопасности Украины, потому что это была операция только украинских служб, а миссия работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности.