На Гавайях произошло взрывное извержение вулкана - ФОТО

При этом сегодня оно сопровождалось мощными взрывами, которые застелили небо пеплом и дымом. Как сообщает BBC, ссылаясь на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки, извержение произошло около шести часов вечера по киевскому времени.

Сотрудники обсерватории вулкана и национального парка были предварительно эвакуированы. Местными властями был выпущен красный авиационный кодекс - упреждающий пилотов, чтобы они избегали потенциально опасную облако из пепла.

Напомним, Килауэа - один из пяти действующих вулканов на острове Гавайи. Прошлое извержение вулкана Килауэа на Гавайях привело к уничтожению 26 жилых домов, местные жители вынуждены спасаться от повторных выбросов лавы и магмы. Эвакуированы 1,7 тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, в последние дни на Гавайях усилилось извержение вулкана Килауэа, из-за этого власти региона объявили самый высокий уровень тревоги – красный. Облака вулканического пепла поднимаются в воздух почти на четыре километра. Так, в любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной. Повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин.