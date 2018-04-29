Сегодня в Украине отмечают день Военно-морского флота

Так, в апреле 1918 года в самый разгар гражданской войны, которая возникла на руинах проигравшей Первую мировую войну Российской империи, весь Черноморский флот перешел в подчинение Украинской Народной Республики.



Даже после войны, когда украинская национальная революция и государственность были подавлены нашествием большевистских войск, флот и моряки оставались верными Киеву до самого конца 1921 года. В этот день украинское правительство окончательно выехало за границу, где продолжало формально руководить страной еще несколько лет.



На сегодняшний день Украина как суверенное и независимое государство всегда будет морской страной со своими военно-морскими силами. Страна будет делать все возможное, чтобы ее граждане гордились работой ВМС, зналии ее героев и победы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС.