12:29 29.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине отмечают день Военно-морского флота

Сегодня, 29 апреля, военно-морские силы Украины отмечают 100-летие от своего основания в 1918 году. Об этом передает пресс-служба правительства.

Сегодня в Украине отмечают день Военно-морского флота

Так, в апреле 1918 года в самый разгар гражданской войны, которая возникла на руинах проигравшей Первую мировую войну Российской империи, весь Черноморский флот перешел в подчинение Украинской Народной Республики. 

Даже после войны, когда украинская национальная революция и государственность были подавлены нашествием большевистских войск, флот и моряки оставались верными Киеву до самого конца 1921 года. В этот день украинское правительство окончательно выехало за границу, где продолжало формально руководить страной еще несколько лет.

На сегодняшний день Украина как суверенное и независимое государство всегда будет морской страной со своими военно-морскими силами. Страна будет делать все возможное, чтобы ее граждане гордились работой ВМС, зналии ее героев и победы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС.


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