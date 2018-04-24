Макрон и Трамп совместно посадили дуб возле Белого дома – ФОТО

Об этом сообщает издание ABC News.

Отмечается, что президентов сопровождали их первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон. Известно, что саженец дерева Макрон и его жена привезли с собой из Франции.

Добавим, Макрон привез в подарок Трампу саженец дуба, который был взят с севера Франции, где погибли американские солдаты в 1944 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ким Чен Ын готов освободить трех американских граждан во время встречи с Дональдом Трампом. По словам директора ЦРУ Майкла Помпео, налаживание дипломатических отношений между двумя государствами наконец-то может привести к стабилизации отношений по обе стороны 38-паралели.