08:57 24.04.2018 | Общество | Новости
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Макрон и Трамп совместно посадили дуб возле Белого дома – ФОТО

Президент США Дональд Трамп и глава государства Франции Эммануэль Макрон совместно посадили дуб неподалеку от Белого дома.

Макрон и Трамп совместно посадили дуб возле Белого дома – ФОТО

Об этом сообщает издание ABC News.

Отмечается, что президентов сопровождали их первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон. Известно, что саженец дерева Макрон и его жена привезли с собой из Франции.

Добавим, Макрон привез в подарок Трампу саженец дуба, который был взят с севера Франции, где погибли американские солдаты в 1944 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ким Чен Ын готов освободить трех американских граждан во время встречи с Дональдом Трампом. По словам директора ЦРУ Майкла Помпео, налаживание дипломатических отношений между двумя государствами наконец-то может привести к стабилизации отношений по обе стороны 38-паралели.


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