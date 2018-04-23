12:29 23.04.2018 | Общество | Новости
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В Бельгии судили подозреваемого в парижских терактах

Бельгийский суд сегодня, 23 апреля, вынес приговор Салаху Абдесламу, единственному выжившему подозреваемому в терактах в Париже в 2015 году, за перестрелку во время его ареста.

В Бельгии судили подозреваемого в парижских терактах

Об этом сообщает издание BBC.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство.

Известно, что Абдеслам был в бегах четыре месяца после теракта. В марте 2016 года он устроил перестрелку с офицерами, которые окружили его квартиру в Брюсселе.

В данное время, подсудимый Абдеслам, которого держат в тюрьме во Франции, должен предстать перед судом по обвинению в нападениях в Париже.

Он отказался отвечать на вопросы судьи на судебном процессе в Брюсселе и в итоге отказался присутствовать на слушаниях. Также он не был в суде в понедельник, когда зачитывался приговор.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд города Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 20 мая 2018 года. Вместе с тем отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда.


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