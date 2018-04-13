В Украине вступил в силу указ о военном параде на День независимости

Соответствующий документ опубликовали в официальном издании "Урядовий курьер" 13 апреля.

Отмечается, что глава украинского государства Петр Порошенко поручил Кабмину подготовить план мероприятий ко Дню государственного флага и Дню независимости Украины.

Таким образом, 23 августа, состоятся торжественные церемонии поднятия государственного флага.

В свою очередь, 24 августа, в Киеве на Крещатике и майдане Независимости намерены провести парад войск по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Президент предложил правительству обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа 2018 года молебны за Украину.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о проведении в Украине военного парада в День независимости страны. Своим Указом глава государства поручил Кабинету Министров, Министерству иностранных дел, областным, Киевской городской государственной администрации, Госкомитету телевидения и радиовещания Украины провести ряд торжественных мероприятий в связи с 27- годовщиной независимости Украины