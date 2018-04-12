18:30 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина разработает новый танк для Минобороны Индии

Украина примет участие в разработке нового танка для Министерства обороны Индии. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Украина разработает новый танк для Минобороны Индии

Отмечается, что специалисты ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в состав ГК "Укроборонпром", заключили новые контракты общей стоимостью более полумиллиарда гривен.

Известно, что в работе предприятия находятся контракты на сумму полмиллиарда долларов. Было подписано соглашение о сотрудничестве с индийской государственной компанией Bharat Electronics Limited.

Данная компания является одной из крупнейших локальных поставщиков оборонной продукции для Минобороны Индии. Соглашение определяет сотрудничество сторон в рамках программ модернизации и локализации производства компонентов бронетехники.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доложила о замеченных танках сепаратистов недалеко от временно оккупированного Донецка.


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