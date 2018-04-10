14:21 10.04.2018 | Политика | Новости
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В ЕС готовят новый "автомобильный" закон

Европейская комиссия начала разработку нового законопроекта, который позволит ужесточить и усилить меры безопасности для автомобилистов. Об этом передает Die Welt.

В ЕС готовят новый

По словам комиссара ЕС по транспорту Виолеты Булк, производителям автомобилей теперь необходимо будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности как автомобилистов, так и пешеходов, которые в последнее время стали чаще подпадать под колеса в европейских городах.

Речь идет об использовании автоматического экстренного торможения или системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения. Кроме того, планируется внедрение системы интеллектуального помощника, который будет автоматически сбрасывать скорость в различных населенных пунктах. Переключиться на другую передачу и повысить скорость можно будет только в ручном режиме, о чем будет сообщать система.

Благодаря таким мерам можно будет снизить количество аварий на целые десяток процентов в 2018 году. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал игнорирование Украиной данных обещаний, оглашенных в пределах Соглашения об ассоциации с Европейском Союзе


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