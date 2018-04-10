В ЕС готовят новый "автомобильный" закон

По словам комиссара ЕС по транспорту Виолеты Булк, производителям автомобилей теперь необходимо будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности как автомобилистов, так и пешеходов, которые в последнее время стали чаще подпадать под колеса в европейских городах.

Речь идет об использовании автоматического экстренного торможения или системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения. Кроме того, планируется внедрение системы интеллектуального помощника, который будет автоматически сбрасывать скорость в различных населенных пунктах. Переключиться на другую передачу и повысить скорость можно будет только в ручном режиме, о чем будет сообщать система.

Благодаря таким мерам можно будет снизить количество аварий на целые десяток процентов в 2018 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал игнорирование Украиной данных обещаний, оглашенных в пределах Соглашения об ассоциации с Европейском Союзе.