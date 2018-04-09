В понедельник в Украине будет пело и сухо

В целом по стране осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 метро на секунду, в Приазовье порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

В Киеве сегодня небо будет ясным до самого позднего вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-5 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков. Ночная температура ночью составит 0-6 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 15-22 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 0-5 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

На востоке страны небольшая облачность, без осадков. Ночная температура ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 6 градусов. Днесм воздух прогреется до 14-21 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 15-22 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем будет от 15 до 20 градусов со знаком плюс.

Народный прогноз: 9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки - снег от них замерзает, и люди ходят как по "насту". С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера - к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.