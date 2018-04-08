Как правильно говорить Христос воскрес или Христос воскресе?

Согласно его словам, форма "Христос воскресе" относится к старославянскому языку. Однако в настоящее время этот язык считается мертвым, ведь его в общении практически не используют. Тем не менее он все еще присутствует в богослужении.

"Слово воскресе стоит в форме аориста. Аорист (др.-греч. ἀ-όριστος — "не имеющий (точных) границ" от др.-греч. ἀ- "не-" или "без-" + др.-греч. ὁρίζω — устанавливать границу) — временная форма глагола, обозначающая законченное (однократное, мгновенное, воспринимаемое как неделимое) действие, совершённое в прошлом", - говорит Павлоцки.

Вместе с тем лингвист-морфолог добавил, что сейчас можно использовать оба варианта указанной выше фразы: и так, и эдак будет правильно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год.<