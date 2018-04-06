Весеннее половодье угрожает Волыне и Луганщине

По данным украинского Гидрометцентра, на реках страны продолжится развитие весеннего половодья. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ссылаясь на информацию синоптиков, в пятницу на реках бассейнов Припяти и Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления.

По данным ведомства, 6-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья:

6 апреля в отметок 170-180 сантиметров над нулем поста;

7-8 апреля - 180-190 сантиметров, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в большинстве водоемах Украины продолжает сохраняться тенденция к повышению уровней воды. По данным Гидрометцентра, на реках продолжится развитие весеннего половодья. Отмечается, что в период с 5 по 6 апреля ожидается дальнейший подъем уровней воды на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 метра с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений.