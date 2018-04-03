Один из адвокатов Савченко взял самоотводе

Об этом Чевгуз сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. При этом он опубликовал фотокопию соответствующего заявления на имя следователя Службы безопасности с припиской Самоотвод.

Он также добавил, что не хотел подавать, но ...

В своем ходатайстве адвокат ссылается на статью 47 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно этим нормам, защитник в праве отказаться от выполнения своих обязанностей в случае несогласия с подозреваемым или обвиняемым по выбранному этим лицом способа защиты, за исключением случаев обязательного участия адвоката.

Он также может отказать в случае умышленного невыполнения подозреваемым или обвиняемым условий заключенного с адвокатом договора, что проявляется в систематическом несоблюдении законных советов адвоката, нарушений требований УПК и тому подобное.

Напомним, 29 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко готовят материалы для опровержения предъявленного ей подозрения по всем шести статьям Уголовного кодекса Украины.