В Украине запускают весенние дорожные работы

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства.

Как заявил Гройсман, постепенно можно начинать работы над украинскими дорогами.

В текущем 2018 году дорожными работами обусловлена организация проверок качества уже сооруженных и отреставрированных дорог, внедрение новых норм контроля качества строящихся дорог.

Помимо этого планируется внедрение контроля нагрузки транспорта. Его будут осуществлять подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Также планируется задействовать силы и средства Министерства внутренних дел, такие как камеры наблюдения.

По заявлению премьера, Украина расходует миллиарды гривен на строительство, но после этого перегруженный транспорт уничтожает эти дороги. По разным оценкам около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм.

Напомним, как ранее сообщаол "УРА-Информ", в самом центре города на улице Дюковской образовался провал в дороге.