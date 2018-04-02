В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, участок скоростной автотрассы будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. При этом, длина скоростной автомагистрали составит 75 км.

Также в "Укравтодоре" сообщают, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин"

По данным GDDKiA, в настоящее время уже объявлен тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм. После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около десяти евроцентов за километр будет стоит проезд по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь.