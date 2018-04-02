14:13 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину

В Польше начали подготовительные работы по строительству скоростного шоссе S12, который бдует направляться к пункту въезда-выезда "Ягодин" на границе с украинским государством.

В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, участок скоростной автотрассы будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. При этом, длина скоростной автомагистрали составит 75 км.

Также в "Укравтодоре" сообщают, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин"

По данным GDDKiA, в настоящее время уже объявлен тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм. После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около десяти евроцентов за километр будет стоит проезд по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь.


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