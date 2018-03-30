18:15 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы должны за коммуналку уже 36,8 млрд гривень

Долг украинцев в феврале 2018 за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3,9 млрд гривен - до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем прошлого 2017 года.

Украинцы должны за коммуналку уже 36,8 млрд гривень

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
 
Отмечается, что задолженность за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 увеличился на 734,9 млн гривен, в 3,8 млрд гривен.
 
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1,4 млрд гривен, в 14,4 млрд гривен.
 
Долг за газоснабжение увеличился на 1,7 млрд гривен, в 16,3 млрд гривен.
 
В феврале среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3,1 млрд гривен), Харьковской (2,4 млрд гривен) и Днепропетровской областях (2,2 млрд гривен) за газоснабжение - в Харьковской (2,4 млрд гривен), Днепропетровской (1,9 млрд гривен) и Киевской (2,1 млрд гривен) областях.
 
Наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Киеве (665 млн гривен), Днепропетровской (665 млн гривен) и Донецкой (295 млн гривен) областях.

Н.апомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственные исполнители за 17 дней ликвидировали 20,2 млн гривен задолженности по уплате алиментов, что составляют более 6 месяцев.


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