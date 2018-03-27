Потерь среди украинских военных на Донбассе за последние сутки нет - ВИДЕО

К счастью никто из наших военных не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорных пунктам ВСУ в Водяном. Также незаконные вооруженные формирования применили гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

Напомним, за последние сутки, воскресенье, 25 марта, на Донбассе погиб один украинский военный. Еще один травмирован. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь. Всего за минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь.