Америка с шоке: новый образ Трампа доводит многих до истерики - ВИДЕО
Мультипликационный сериал "Симпсоны" представил американского президента Дональда Трампа в новом образе. Об этом передает The Independent.
В новой серии Трамп страдает от бессонницы, его окружают сотрудники Белого Дома, которые постоянно чего-то хотят от президента. Дональд также не может спать со своей женой, его мучают кошмары, где Путин и Ким Чен Ын постоянно попадают на обложки известных изданий.
После этого Трамп подходит к зеркалу и говорит, что он устал от постоянной лжи себе, американцам и родным. Теперь лидер государства хочет найти человека, который будет говорить ему правду.
По сюжету, это оказывается страшный сон, ряд откровений американского президента ничего не меняет и сериал продолжается своим чередом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет выдворить из страны российских послов и дипломатов.
Под угрозой закрытия оказался самый длинный мультсериал в истории американского телевидения Симпсоны. Как сообщает киностудия 20th Century Fox, для создания новых серий необходимо на 45 процентов сократить гонорары актеров, озвучивающих любимых рисованных персонажей.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 миллионов долларов. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.