12:58 25.03.2018 | Общество | Новости
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Америка с шоке: новый образ Трампа доводит многих до истерики - ВИДЕО

Мультипликационный сериал "Симпсоны" представил американского президента Дональда Трампа в новом образе. Об этом передает The Independent.

Америка с шоке: новый образ Трампа доводит многих до истерики - ВИДЕО

В новой серии Трамп страдает от бессонницы, его окружают сотрудники Белого Дома, которые постоянно чего-то хотят от президента. Дональд также не может спать со своей женой, его мучают кошмары, где Путин и Ким Чен Ын постоянно попадают на обложки известных изданий.

После этого Трамп подходит к зеркалу и говорит, что он устал от постоянной лжи себе, американцам и родным. Теперь лидер государства хочет найти человека, который будет говорить ему правду. 

По сюжету, это оказывается страшный сон, ряд откровений американского президента ничего не меняет и сериал продолжается своим чередом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет выдворить из страны российских послов и дипломатов.


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