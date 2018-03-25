Америка с шоке: новый образ Трампа доводит многих до истерики - ВИДЕО

В новой серии Трамп страдает от бессонницы, его окружают сотрудники Белого Дома, которые постоянно чего-то хотят от президента. Дональд также не может спать со своей женой, его мучают кошмары, где Путин и Ким Чен Ын постоянно попадают на обложки известных изданий.

После этого Трамп подходит к зеркалу и говорит, что он устал от постоянной лжи себе, американцам и родным. Теперь лидер государства хочет найти человека, который будет говорить ему правду.

По сюжету, это оказывается страшный сон, ряд откровений американского президента ничего не меняет и сериал продолжается своим чередом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет выдворить из страны российских послов и дипломатов.