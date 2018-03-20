Полиция рассматривает пять версий смерти Волошина

Расследование по этому делу проходит тщательно и беспристрастно. Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы.

Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. По данным ведомства рассматриваются версии самоубийства в состоянии душевного волнения, самоубийства совершенного в связи с профессиональной деятельностью в должности исполняющего обязанности директора, самоубийства через взаимоотношения в семье, самоубийства из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Сейчас уже установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич рассказала, что чиновники Николаевской государственной администрации заставляли Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт аэропорта, который начался в 2017 году. Вместе с тем Волошин не соглашался подписывать акты, так как они были незаконными.