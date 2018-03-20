21:15 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция рассматривает пять версий смерти Волошина

Полиция николаевской области на данный момент рассматривает пять версий гибели руководителя областного аэропорта Владислава Волошина.

Полиция рассматривает пять версий смерти Волошина

Расследование по этому делу проходит тщательно и беспристрастно. Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы.

Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. По данным ведомства рассматриваются версии самоубийства в состоянии душевного волнения, самоубийства совершенного в связи с профессиональной деятельностью в должности исполняющего обязанности директора, самоубийства через взаимоотношения в семье, самоубийства из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Сейчас уже установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич рассказала, что чиновники Николаевской государственной администрации заставляли Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт аэропорта, который начался в 2017 году. Вместе с тем Волошин не соглашался подписывать акты, так как они были незаконными.


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