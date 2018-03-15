В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие - ВИДЕО

Украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, установлено с полуночи перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере.

Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.

В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

Напомним, за прошедшие судки, вторник, 13 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму.