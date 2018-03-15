08:59 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие - ВИДЕО

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в среду, 14 марта, ни разу не открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции.

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие - ВИДЕО

Украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, установлено с полуночи перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере.

Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.

В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

Напомним, за прошедшие судки, вторник, 13 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму.


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