В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие - ВИДЕО

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в среду, 14 марта, ни разу не открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции.
Украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, установлено с полуночи перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Люди чрезвычайно восприимчивы к вирусу кори, поэтому заболевание могут возникнуть в любом возрасте и месте. Не исключение тому и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые также поддаются эпедемии этой болезни.