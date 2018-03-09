Из-за объятий на сенатора Калифорнии пожаловались - ФОТО

Несколько женщин конгресса штата Калифорния пожаловались на нежелательные объятия конгрессмена Боба Херцберга. В результате было проведено внутреннее расследование, участники которого отметили, что действия Боба не имели сексуального подтекста. Однако комитет сената США по регламенту и административным вопросам рекомендовал мужчине воздержаться от объятий на работе.

Три недовольные представительницы конгресса заявили, что они и другие их коллеги могли чувствовать себя неудобно из-за поведения сенатора. Однако хотя и не воспринимали его действия негативно.

Боб Херцберг согласился с выводами комитета и принес свои извинения тем, кого заставил объятиями неудобно себя чувствовать. Американцы, тем не менее, прозвали мужчину "медвежонок" (Huggy Bear).

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", сенат США назвал условия для отмены антироссийских санкций.