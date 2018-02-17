14:10 17.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Соломенском суде будут рассматривать дело "автомобильного хулигана"

Сегодня, 17 февраля в столичном Соломенском суде пройдет разбирательство по делу повреждения автомобилей во время вынесения приговора мэру Одессы Геннадия Труханова.

Сегодня в Соломенском суде будут рассматривать дело

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам адвоката подозреваемого, прокуроры переквалифицировали статью по части "разбой" в "хулиганские действия". Мужчина объяснил свои действия собственной гражданской позицией, которая напрямую касается оправдательного приговора, который получил градоначальник Одессы Геннадий Труханов. Его же обвиняют в "распиле" городского бюджета и намеренного завышения цен на ряд выполняемых в Одессе работ.

Правоохранители также рассматривали версию о намеренной провокации, которую мужчина пытался создать во время заседания по делу Труханова.

Напомним, что ранее на территории Соломенского районного суда Киева неизвестный топором разбил десять автомобилей

Как сообщалось в "Ура-Информ", городскому голове Одессы Геннадию Труханову грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

 

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