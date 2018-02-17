Сегодня в Соломенском суде будут рассматривать дело "автомобильного хулигана"

Сегодня, 17 февраля в столичном Соломенском суде пройдет разбирательство по делу повреждения автомобилей во время вынесения приговора мэру Одессы Геннадия Труханова.
Об этом передает "Радио Свобода".
По словам адвоката подозреваемого, прокуроры переквалифицировали статью по части "разбой" в "хулиганские действия". Мужчина объяснил свои действия собственной гражданской позицией, которая напрямую касается оправдательного приговора, который получил градоначальник Одессы Геннадий Труханов. Его же обвиняют в "распиле" городского бюджета и намеренного завышения цен на ряд выполняемых в Одессе работ.
Правоохранители также рассматривали версию о намеренной провокации, которую мужчина пытался создать во время заседания по делу Труханова.
Напомним, что ранее на территории Соломенского районного суда Киева неизвестный топором разбил десять автомобилей
Как сообщалось в "Ура-Информ", городскому голове Одессы Геннадию Труханову грозит лишение свободы сроком до 12 лет.