Что сказал Илон Маск после запуска своей ракеты - ВИДЕО

Основатель компании Space X Илон Маск не смог устоять от матерных выражений во время запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом передает National Geographic.
Операторы отсняли редкие кадры момента, как Маск выбегает из центра, чтобы запечатлеть полет своего детища.
Коллеги по цеху считают, что реакция Илона была вполне закономерной, ведь он вложил в ракету не только деньги, но и бизнес, дом и всю свою жизнь.
"Мать твою, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - восторженно кричал Маск.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на одной из станций.