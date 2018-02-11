Что сказал Илон Маск после запуска своей ракеты - ВИДЕО

Операторы отсняли редкие кадры момента, как Маск выбегает из центра, чтобы запечатлеть полет своего детища.

Коллеги по цеху считают, что реакция Илона была вполне закономерной, ведь он вложил в ракету не только деньги, но и бизнес, дом и всю свою жизнь.

"Мать твою, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - восторженно кричал Маск.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на одной из станций.