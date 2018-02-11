18:21 11.02.2018 | Общество | Новости
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Что сказал Илон Маск после запуска своей ракеты - ВИДЕО

Основатель компании Space X Илон Маск не смог устоять от матерных выражений во время запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом передает National Geographic.

Что сказал Илон Маск после запуска своей ракеты - ВИДЕО

Операторы отсняли редкие кадры момента, как Маск выбегает из центра, чтобы запечатлеть полет своего детища. 

Коллеги по цеху считают, что реакция Илона была вполне закономерной, ведь он вложил в ракету не только деньги, но и бизнес, дом и всю свою жизнь.

"Мать твою, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - восторженно кричал Маск.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на одной из станций.

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