Суд арестовал бывшего главу АМПУ Амелина

Суд определил ему наказание в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Сспециальной антикоррупционной прокуратуры, таким образом, следственный судья частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами САП.

Кроме того, суд избрал меру пресечения директору ООО "Техморгидрострой Николаев" в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 миллион 999 тысяч гривен.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, Андрей Амелин был задержан в понедельник, 29 января. В этот же день НАБУ провело около 70 обыски на одном из государственных предприятий Одессы.

Уже задержаны десять человек, пояснил Сытник, добавив, что это по одному из государственных предприятий, где убытки начисляют несколько сотен миллионов.