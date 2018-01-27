На украинских улицах увеличилось количество потенциальных правонарушителей, - Князев

По его словам, в 2017 году более 34 тыс человек, которые были пойманы или уличены в совершении противоправных действий, уже имели предварительную судимость. Из общего числа в 100 тыс это почти треть злоумышленников. Князев сетует на нехватку сотрудников национальной полиции. Подобная нехватка связана с повышенной опасность работы сотрудника полиции в Украине, которая сложилась за последние четыре года. Криминогенная ситуация выросла в несколько раз, а количество полисменов нет.

"Сегодня на каждого полисмена приходиться почти по одному преступнику, ведомство просто физически на справляется с подобной нагрузкой, это нужно понимать, а проблему решать", - резюмирует глава Нацполиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине из-за протестов за год 400 раз блокировали дороги.