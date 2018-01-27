18:21 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На украинских улицах увеличилось количество потенциальных правонарушителей, - Князев

В Украине каждый третий человек, который совершает правонарушение уже имеет судимость. Об этом на годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

На украинских улицах увеличилось количество потенциальных правонарушителей, - Князев

По его словам, в 2017 году более 34 тыс человек, которые были пойманы или уличены в совершении противоправных действий, уже имели предварительную судимость. Из общего числа в 100 тыс это почти треть злоумышленников. Князев сетует на нехватку сотрудников национальной полиции. Подобная нехватка связана с повышенной опасность работы сотрудника полиции в Украине, которая сложилась за последние четыре года. Криминогенная ситуация выросла в несколько раз, а количество полисменов нет.

"Сегодня на каждого полисмена приходиться почти по одному преступнику, ведомство просто физически на справляется с подобной нагрузкой, это нужно понимать, а проблему решать", - резюмирует глава Нацполиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине из-за протестов за год 400 раз блокировали дороги.

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