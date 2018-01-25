20:47 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Венгрия готова помочь Украине в борьбе с корью

Правительство Венгрии приняло решении предоставить восемь тыс вакцин от кори для Закарпатской области. Об этом заявляет председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москал.

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с корью

По его словам, консульство Венгрии в Ужгороде уже подтвердило эту информацию о сообщило, что все вакцины прибудут в область 26 января в количестве восьми тыс ампул. Москаль вынужден был обратиться к венгерской стороне  из-за обострения в области заболеваемости из-за того, что возникли задержки с поставками вакцин украинским Минздравом в количестве 10 тыс ампул. Нужные вакцины область не получила и по сей день.

Ранее в департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из пяти тыс. доз, дополнительно выделенных на область, три тыс распределили на город. В результате ажиотажа вакцина уже закончилась.В настоящее время мэрия подала заявку в облздрав: на 1 квартал 2018 года необходимо еще 11 340 доз препарата Приорикс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день по всей Украине насчитывается более двух тысяч заболевших корью.

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