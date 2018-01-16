12:52 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184247:roman

Порошенко встретится с Пейетт

Президент Украины Петр Порошенко готовится к встрече с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко встретится с Пейетт

Оба государственных представителя обсудят углубление торгово-экономического сотрудничества в рамках ЗСТ, а также вероятность сведения пошлинных сборов до нуля. Порошенко и Пейетт также посетят Международный центр миротворчества, где в рамках украино-канадской программы UNIFIER проходит обучение и переподготовка наших военных кадров под руководством канадских офицеров. 

Напомним, что Пейетт была избрана на пост генерал-губернатора Канады относительно недавно. Это будет ее первый официальный визит на этом посту в Киев. Пейетт также готова встретится в украинским премьером Гройсманом для проведение переговоров по поводу возможного сотрудничества между двумя правительствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном по поводу организации миротворческой миссии на востоке Украины. 

Поделиться
Читайте также:
 
Украина и Албания могут подписать соглашение о ЗСТ Мингарелли считает, что Украина имеет два источника угрозы безопасности ОБСЕ готово восстановить патрулирование на неподконткрольных территориях В здании "Укргаздобычи" идут обыски
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив