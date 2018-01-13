12:20 13.01.2018 | Политика | Новости
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В Словакии могут принять антиконституционный закон

Правительство Словакии предлагает увеличить полномочия правоохранителей в отношении цыганского населения. Об этом передает DW.

В Словакии могут принять антиконституционный закон

С подобной инициативой выступил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк и его команда, которые уже готовы внести свой вариант законопроекта в парламент для голосования. Причиной для принятия подобных мер связаны с ростом уровня преступности и хулиганства среди ромского населения. Калиняк предлагает расширить полномочия стражей порядке, в частности, правоохранителям разрешено будет применять меры в цыганских поселений из-за нарушения последними тишины в ночное время.

В Словакии планируют проводить постоянные патрули около ромских лагерей, а также ввести единый реестр совершенных ромами преступлений. 

Примечательно, что ромы составляют около восемь процентов населения Словакии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники правоохранительных органов в Словакии задержала два грузовика, внутри которых были заперты 78 беженцев, среди них было множество цыган.

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