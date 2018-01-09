Суд начал заседание по делу об убийстве Ирины Ноздровской - ФОТО

Сторона обвинения требует для подозреваемого два месяца ареста без права внесения залога. Как сообщают журналисты с места события, со время заседания Россошанский заявил, что согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

Отвечая на вопрос судьи о том, известно ли ему, в чем его подозревают, Россошанский пояснил, что с подозрением он согласен, однако с содержанием под стражей - нет, поскольку не собирается скрываться от следствия и намерен участвовать в следственных действиях.

На данный момент следственный судья Алексей Рудюк удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юриста.