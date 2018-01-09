12:35 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Киевом проходит прощание с Ириной Ноздровской - ФОТО, ВИДЕО

В селе Демидов Киевской области проходит церемония прощания с правозащитницей Ириной Ноздровской. Девушку убили в канун Нового года.

Под Киевом проходит прощание с Ириной Ноздровской - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что с погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи. Также на церемонии прощания присутствует много прессы, возле дома дежурит бригада "скорой помощи". 

Кроме того, поселок во время похоронов патрулируется несколькими экипажами полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Убийцей оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию.

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