Под Киевом проходит прощание с Ириной Ноздровской - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что с погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи. Также на церемонии прощания присутствует много прессы, возле дома дежурит бригада "скорой помощи".

Кроме того, поселок во время похоронов патрулируется несколькими экипажами полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Убийцей оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию.