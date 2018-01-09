По делу Ноздровской уже назначен главный судья

Судья был назначен с помощью механизма автоподбора. Рудюк на данный момент занимается рассмотрением другого дела, а потому к изучению материалов по делу убийства юристки он сможет приступить не раньше следующей недели. Сегодня Вышгородский районный суд начал слушания по поводу первого подозреваемого в деле Ноздровской Юрия Россошанского, который отбывает наказание за совершение смертельной аварии. Ему грозило семь лет лишения свободы, однако в конце декабря 2017 года он подпадал под амнистию.

Юристка не дала суду отпустить преступника, а на следующий день она пропала. Ее тело нашли только первого января 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", следствие по делу Ирины Ноздровской продолжается, результатов следственных экспертиз все еще нет.