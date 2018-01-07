В Индии произошло землетрясение

Его магнитуда зафиксирована на уровне 5,5 баллов по шкале Рихтера. На данный момент сообщений о травмах или повреждении не поступало.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур.

Напомним, в результате землетрясения на западе Ирана, которое произошло днем в субботу, 6 января, пострадали более 20 человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в восьми километрах к юго-востоку от города Сере-Поле-Захаб.

Как сообщал УРА-Информ, по информации местных медиков, 17 человек получили травмы и ранения в самом городе, еще четверо пострадали в сельской местности.