Папа Франциск поздравил христиан с Рождеством

Понтифик пожелал всем духовной силы, единения, мира и благоденствия. Пусть эти радостные празднования станут источником объединения между всеми христианами - и католиками, и православными, говорит Папа. Святец также напомнил об основных обрядах и традициях, которые должны чтить верующие перед лицом Господа. Папа поблагодарил всех, кто пришел на его мессу. Примечательно, что участие в богослужениях по случаю Рождества приняли около пяти млн украинцев

"Дорогие братья и сестры, признаем Его (Христа) Господом и Спасителем", - а окончании своей речи говорит Франциск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина поздравили украинцев с Рождеством Христовым, которое отмечается в воскресенье, 7 января, по юлианскому календарю.