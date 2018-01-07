17:34 07.01.2018 | Общество | Новости
100183584:roman

Папа Франциск поздравил христиан с Рождеством

Папа Римский Франциск поздравил всех верующих с Рождеством. Об этом передает "Радио Ватикана".

Папа Франциск поздравил христиан с Рождеством

Понтифик пожелал всем духовной силы, единения, мира и благоденствия. Пусть эти радостные празднования станут источником объединения между всеми христианами - и католиками, и православными, говорит Папа. Святец также напомнил об основных обрядах и традициях, которые должны чтить верующие перед лицом Господа. Папа поблагодарил всех, кто пришел на его мессу. Примечательно, что участие в богослужениях по случаю Рождества приняли около пяти млн украинцев

"Дорогие братья и сестры, признаем Его (Христа) Господом и Спасителем", - а окончании своей речи говорит Франциск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина поздравили украинцев с Рождеством Христовым, которое отмечается в воскресенье, 7 января, по юлианскому календарю. 

Поделиться
Читайте также:
 
В каком районе Киева проживает наибольшее количество субсидиантов На российскую авиабазу в Сирии налетели беспилотники В Стокгольме прогремел взрыв На чем предпочитают передвигаться киевляне
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив