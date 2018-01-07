11:15 07.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГосЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Карпатах

В воскресенье, 7 января, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность.

ГосЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Карпатах

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сегодня и завтра объявляется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

В ГосЧС также напомнили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик. Высота отрыва составляет 1050 метров над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017 года, ущерба нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 7 января, в Украине погоду будет определять теплая и влажная воздушная масса, преимущественно без осадков. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.

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