22:00 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В украинских церквях начали встречать Рождество - ФОТО

По случаю Рождества Христова по всем церквям Украины уже начались молитвенные богослужения. Об этом передает пресс-служба АП.

В украинских церквях начали встречать Рождество - ФОТО

Сообщается, что общеей числ православных верующих, которые намерены посетить церковные мероприятия может достигать пяти млн человек. Более 14 тыс церквей будут задействованы при встрече Иисуса Христа в ночь на седьмое января. Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Эти региона считаются наиболее консервативными и верующими. Все мероприятие будут проводиться под охраной правоохранителей.

В Киеве около Владимирского собора и Киево-Печерской лавры уже начали собираться прихожане. Богослужения будет проходить всю ночь до шести утра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", безопасность на Рождество будут охранять 18 тысяч правоохранителей.

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