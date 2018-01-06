Украинские школьники готовятся к сдачи пробного ВНО

Регистрационный период начнется с девятого января и продлится до 31 числа включительно. Пробное внешнее независимое оценивание пройдет в марте, 24 марта школьники и будущие абитуриенты смогут попробовать свои силы в оценивании их знаний по украинской литературе и языку, 31 марта состоится оценивание физики, химии и математики. По другим, специализированным предметам тестовые задания школьники будут проходить в апреле.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест из одного учебного предмета. Все, кто проходил тестовые задания смогут ознакомиться со своими результатами теста в специальном электронном кабинете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году обязательно ВНО для поступления на магистратуру будут сдавать не только на специальность "Право".