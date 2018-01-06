23:00 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183547:roman

Украинские школьники готовятся к сдачи пробного ВНО

Украинские 11-классники смогут пройти пробное ВНО начиная с 31 января. Об этом передает УЦОКО.

Украинские школьники готовятся к сдачи пробного ВНО

Регистрационный период начнется с девятого января и продлится до 31 числа включительно. Пробное внешнее независимое оценивание пройдет в марте, 24 марта школьники и будущие абитуриенты смогут попробовать свои силы в оценивании их знаний по украинской литературе и языку, 31 марта состоится оценивание физики, химии и математики. По другим, специализированным предметам тестовые задания школьники будут проходить в апреле. 

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест из одного учебного предмета. Все, кто проходил тестовые задания смогут ознакомиться со своими результатами теста в специальном электронном кабинете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году обязательно ВНО для поступления на магистратуру будут сдавать не только на специальность "Право".

Поделиться
Читайте также:
 
В украинских церквях начали встречать Рождество - ФОТО Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Трамп считает себя гением Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив