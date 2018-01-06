09:19 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Безопасность на Рождество будут охранять 18 тысяч правоохранителей

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало заверил, что правопорядок и безопасность на Рождество возле храмов обеспечат более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Безопасность на Рождество будут охранять 18 тысяч правоохранителей

Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

А также, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, на праздничные богослужения по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан. Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", н Рождественские праздники Укрзализныця запускает дополнительный поезд. Он будет направлен на запад. Для обеспечения перевозки пассажиров во время праздников на 8 января запущен дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь.

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