На Харьковщине сотрудник ГФС попался на взятке - ФОТО

Чиновники попались на взятке. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, следователи задержали взяточников во время получения денег.

Они требовали у субъекта предпринимательской деятельности деньги за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений.

Против них открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники прокуратуры Запорожской области в четверг, 4 января, задержали главу Новониколаевской районной государственной администрации и Новониколаевского районного совета Запорожской области. Чиновники организовали схему по вымогательству взяток.