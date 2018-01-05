09:56 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине сотрудник ГФС попался на взятке - ФОТО

В Харьковской области в пятницу утром, 5 января, полиция задержала начальника отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины и старшего оперуполномоченного указанного отдела.

На Харьковщине сотрудник ГФС попался на взятке - ФОТО

Чиновники попались на взятке. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, следователи задержали взяточников во время получения денег.

Они требовали у субъекта предпринимательской деятельности деньги за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений.

Против них открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники прокуратуры Запорожской области в четверг, 4 января, задержали главу Новониколаевской районной государственной администрации и Новониколаевского районного совета Запорожской области. Чиновники организовали схему по вымогательству взяток.

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