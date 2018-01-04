08:59 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во второй половине дня среды обстрелов в зоне АТО не зафиксировано, потерь нет - ВИДЕО

За минувшие сутки боевики пять раз нарушали режим тишины.

Во второй половине дня среды обстрелов в зоне АТО не зафиксировано, потерь нет - ВИДЕО

Вместе с тем во второй половине дня обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции не зафиксировано. Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, начиная с трех часов дня, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Вместе с тем в первой половине дня боевики из минометов 82-мм калибра вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение, незаконные вооруженные формирования применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия обстреляли Широкино. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В штабе также отмечают, что за прошедшие сутки боевики активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты, запрещенные Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

Напомним, за минувшие сутки боевики шесть раз нарушали режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения.

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